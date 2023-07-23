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Сегодня, 20:15

Анкалаев может выступить на турнире UFC в Абу-Даби против Ракича

Алина Савинова
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Российский боец Магомед Анкалаева может провести поединок против Александара Ракича из Австрии на турнире UFC в Абу-Даби.

«Магомед выступит на турнире в Абу-Даби. Наиболее вероятный соперник — Ракич. Но может быть и [бразилец Джонни] Уокер», — приводит ТАСС слова представителя команды россиянина.

Турнир UFC в Абу-Даби состоится 21 октября.

Анкалаев занимает 2-ю строчку в рейтинге UFC в полутяжелом весе, Ракич — четвертую. На счету 31-летнего россиянина 18 побед в ММА, 2 поражения и 1 ничья. В активе 31-летнего австрийца 3 поражения при 14 победах.

Источник: https://tass.ru/sport/18342625
Александр Ракич
Магомед Анкалаев
ММА
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