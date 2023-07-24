Чейл Соннен: «Адесанья уже побил дю Плесси»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) заявил, что действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) уже победил Дрикуса дю Плесси (20-2).

«Он его уже победил. Что вы думаете по поводу этого заявления? Я говорю серьезно, я не говорю это в шутку. Иззи победил дю Плесси. Точка. Иззи назвал дату, готов был подраться, а дю Плесси не пришел», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Ранее Адесанья рассказал, дю Плесси отказался с ним драться 10 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.