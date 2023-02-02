Арман Царукян призвал UFC исключить Майкла Чендлера из рейтинга легкого веса

Легковес UFC Арман Царукян (19-3) попросил руководство UFC выбросить Майкла Чендлера (23-8) из рейтинга легкого дивизиона за то, что он отказывается драться с теми, кто ниже него в рейтинге.

«Выбросьте его из рейтингов», — написал Царукян в Twitter.

Ранее Чендлер заявил, что не собирается драться с Царукяном, а ждет боя с бывшим двойным чемпионом в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6).

Чендлер в последнем бою проиграл Дастину Порье (29-7) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября 2022-го на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.