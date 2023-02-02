0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:50

Арман Царукян призвал UFC исключить Майкла Чендлера из рейтинга легкого веса

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Легковес UFC Арман Царукян (19-3) попросил руководство UFC выбросить Майкла Чендлера (23-8) из рейтинга легкого дивизиона за то, что он отказывается драться с теми, кто ниже него в рейтинге.

«Выбросьте его из рейтингов», — написал Царукян в Twitter.

Ранее Чендлер заявил, что не собирается драться с Царукяном, а ждет боя с бывшим двойным чемпионом в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6).

Чендлер в последнем бою проиграл Дастину Порье (29-7) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября 2022-го на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Майкл Чендлер
UFC
ММА
2
0
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Александр Волкановски рассказал, в какой момент боя Махачев начнет паниковать

Райан Бейдер: «Все будут болеть за Федора, но моя задача — испортить всем вечеринку»