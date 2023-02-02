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Сегодня, 09:13

Александр Волкановски рассказал, в какой момент боя Махачев начнет паниковать

Давид Хачатрян
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Чемпион полулегкого дивизиона UFC Александр Волкановски (25-1) считает, что чемпион в легком весе Ислам Махачев (23-1) начнет паниковать, когда ему не получится перевести бой на землю.

«Как только я по тебе попаду, как только ты меня схватишь, ты подумаешь: «Он сильный малый», — сказал Волкановски Main Event. — Я встану, ударю тебя по лицу, и тогда тебе станет дико некомфортно. Мне нужно использовать свое преимущество на ногах. Если он меня повалит, то я поднимусь. Я думаю, он психологически силен. Хабиб и его ребята работают над собой, они усердно тренируются, но мне кажется, что им некомфортно драться в стойке — они отчаянно ищут тейкдауна. Я предполагаю, что когда он не сможет меня контролировать на земле, он начнет паниковать».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
ММА
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