Дэвид Бенавидес: «Я нокаутирую Планта в 6 раунде»

Бенавидес уверен, что его поединок с Калебом Плантом не продлится всю дистанцию

Бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (26-0) уверен, что его поединок с Калебом Плантом (22-1) не продлится всю дистанцию.

«Я прогнозирую нокаут в шестом раунде, потому что я хочу немного усилить на себя давление. Когда я оказываю на себя давление — я показываю лучшее выступление. Я взволнован, потому что чувствую, что это мое время, — сказал Бенавидес в интервью BoxingScene. — Я выступаю в профи уже 10 лет, и 25 марта я собираюсь показать лучшего Дэвида Бенавидеса.

Он (Плант. — Прим. «СЭ») напуган. Это видно по его стеклянным глазам. Он выглядел так, будто вот-вот заплачет. Я чувствую, когда кто-то боится. Я избиваю людей до полусмерти, поэтому я знаю, когда кто-то напуган. Он делает вид, что он крутой и хладнокровный, но это актерская игра. Я знаю, что он боится меня. Мне совсем не нравится этот парень. Я очень хочу избить его, и я собираюсь сделать это на самой большой арене".