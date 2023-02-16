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Сегодня, 08:05

Кевин Ли: «Я стану чемпионом в полусреднем весе UFC»

Кевин Ли заявил, что станет чемпионом в полусреднем весе UFC
Давид Хачатрян
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Экс-претендент на пояс UFC в легком весе Кевин Ли (19-7) заявил, что его цель — завоевать титул чемпиона в полусреднем весе UFC.

«Я могу завоевать пояс в полусреднем весе, — сказал Ли в интервью TMZ. — Он сейчас у Леона Эдвардса. Я могу победить его и завоевать этот титул. Это моя цель.

Я один из лучших борцов в мире. Вряд ли кто-то будет с этим спорить. Всех, с кем я боролся, я валил и контролировал, а этого вы не увидите в боях многих лучших полусредневесов.

Как будет вести себя Хамзат, если его попытаться повалить? Как будет вести себя Колби в аналогичной ситуации? Мне кажется, мой стиль им неудобен. Я быстрее, сильнее, техничнее, и я такой же взрывной".

Ли в феврале заключил новый эксклюзивный контракт с UFC.

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