Гилберт Бернс: «Плечо восстанавливается, но палец все еще не двигается»

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (22-6) заявил, что он не надеется на скорое восстановление после травмы.

«Сегодня снова ходил к врачу, плечо постепенно восстанавливается, большой палец все еще болит и не двигается, но прогресс налицо, воспаление сильно уменьшилось! Я снова благодарен, что мне не нужна операция, но процесс восстановления будет медленный!» — написал бразилец в Twitter.

36-летний Бернс проиграл Белалу Мухаммаду (23-3) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Поединок состоялся 6 мая на UFC 288. Турнир прошел в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.