Блогер Хасбик не будет проводить бои в UFC

Представитель блогера Хасбуллы Магомедова рассказал, что Хасбик не будет участвовать в поединках абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Хасбулла точно не будет проводить бои в UFC. Это не прописано контрактом и невозможно. Он будет участвовать в популяризации боев, в различных маркетинговых мероприятиях. И также его образ будет в игре», — цитирует собеседника ТАСС.

В сентябре стало известно, что Хасбик подписал контракт с UFC, который подразумевает посещение турниров, а также медиавзаимодействие.