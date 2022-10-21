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Сегодня, 13:39

Блогер Хасбик не будет проводить бои в UFC

Виктория Кравченко
Хасбулла Магомедов.
Фото Соцсети

Представитель блогера Хасбуллы Магомедова рассказал, что Хасбик не будет участвовать в поединках абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Хасбулла точно не будет проводить бои в UFC. Это не прописано контрактом и невозможно. Он будет участвовать в популяризации боев, в различных маркетинговых мероприятиях. И также его образ будет в игре», — цитирует собеседника ТАСС.

В сентябре стало известно, что Хасбик подписал контракт с UFC, который подразумевает посещение турниров, а также медиавзаимодействие.

Источник: https://tass.ru/sport/16119495
UFC
ММА
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