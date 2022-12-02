Шлеменко: «Пусть Коваленко не обижается, но ему будет тяжело в бою с Емельяненко»

Экс-чемпион Bellator в среднем Александр Шлеменко отреагировал на поддержку со стороны тяжеловеса Александра Емельяненко.

Ранее в интервью «СЭ» Емельяненко обратился к Шлеменко.

«Видел это видео, — сказал Шлеменко «СЭ». — Возможно, он тоже стал жертвой каких-нибудь журналистов. Что про Александра, что про Федора, что про Толю Токова — найдите хотя бы одно интервью, где я говорил что-то плохое. Я всегда поддерживал Александра и говорил: «Не пей, тренируйся, показывай силу и дисциплину, что ты можешь отказаться от этого и стать здоровее». Мне просто не нравится подменапонятий от промоутеров, которые говорят, что Александр в случае поражения станет неактуальным и ненужным. Но я же знаю, что все это фуфло. Я сам через это проходил. Предыдущее выступление на RCC у меня было не очень, так эти же умники стали орать: «Да он не нужен, да кому нужен этот бой». А сегодня мы впервые видим первый sold out за всю историю RCC и, наверное, любых турниров, проводимых в России, считая UFC. Есть люди, которые хотят своей гнилью сформировать общественное мнение, но они забывают, что общественное мнение и поддержка формируется у тех, кто работает с людьми от души, а не у тех, кто пытается их обмануть».

Также Шлеменко дал прогноз на предстоящий бой Емельяненко против Святослава Коваленко.

«Так что желаю Александру удачи в его бою. Пусть Стас Коваленко на меня не обижается, но я считаю фаворитом Александра. У него большое преимущество, так как Коваленко — не профессиональный спортсмен. Ему будет тяжело победить Емельяненко, практически нереально».

В главном событии турнира RCC 13, который состоится 3 декабря в Екатеринбурге, Шлеменко встретится с Магомедом Исмаиловым. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Емельяненко проведет поединок против блогера Святослава Коваленко 16 декабря в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».