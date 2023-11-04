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Мирзаев — об Уокере: «Он — актер Большого театра!»

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Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев поделился мнением о поединке между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером.

«Уокер — актер Большого театра. Как боец он мне его больше напоминает, как себя ведет. Если бы он захотел, он мог бы продолжить бой, но, мне кажется, что он почувствовал силу Анкалаева, и решил соскочить таким моментом. Он же не в пустыне, а Дубае находился», — цитирует Мирзаева metaratings.ru

21 октября на турнире UFC 294 в первом раунде боя между Анкалаевым и Уокером россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову соперника, после чего врач заявил, что бразилец не может продолжать и поединок был остановлен. Вторая встреча бойцов должна состояться до конца года.

37-летний Мирзаев провел на профессиональном ринге ММА 22 боя, одержал 18 побед (10 нокаутом), потерпел 4 поражения (3 нокаутом).

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/mirzaev-uoker-pochuvstvoval-silu-ankalaeva-i-reshil-soskochit-302089/
Расул Мирзаев
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