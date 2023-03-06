Боец UFC планирует подать апелляцию после поражения на UFC 285

Средневес UFC Джейми Пикетт (13-9) и его команда хотят подать апелляцию в Атлетическую комиссию штата Невада (NSAC), чтобы отменить результат боя с дебютантом Бо Никалом (4-0) на UFC 285, пишет MMA Junkie.

По словам Пикетта, Никал во время поединка нанес ему удар в пах, но рефери не остановил бой. В результате Никал провел тейкдаун и победил сабмишном в первом раунде.

Никал обвинения отрицает: «Это странно, братан. Я ударил его в ногу, в бедро. Я поставил его в плохое положение, и он хотел отойти подальше от клетки, требуя, чтобы рефери остановил поединок. Если бы я действительно ударил его в пах, я бы признался. Я не хочу выглядеть грязным бойцом», — сказал Никал на пресс-конференции.

Никал победил Пикетта сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.