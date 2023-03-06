Стивен Фултон встретится с Наоя Иноуэ 7 мая в Японии

Чемпион WBC и WBO в первом полулегком весе Стивен Фултон (21-0) сразится с бывшим абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе Наоя Иноуэ (24-0) 7 мая в родном городе Иноуэ Йокогаме, Япония, сообщает Boxing Scene со ссылкой на собственные источники.

Фултон в прошлом бою одолел Даниэля Романа (29-4) единогласным решением судей (120 — 108, 120 — 108, 119 — 109). Бой состоялся 4 июня 2022-го в Миннеаполисе, США.

Иноуэ в прошлом поединке победил Пола Батлера (34-3) нокаутом в 11-м раунде. Бой состоялся 13 декабря 2022-го в Токио, Япония.