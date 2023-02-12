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Сегодня, 19:13

Боксер Гайдарбеков пожелал успехов россиянам в суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Мария Гусева
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Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков пожелал успехов россиянам, которые проведут бои в рамках суперсессии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Мы знаем, что российский кикбоксинг сильно развит... Мы всегда их называем двоюродными братьями, — цитирует РЕН ТВ Гайдарбекова. - Практически один и тот же вид спорта. Единственное, что у них немножко дисциплина другая. Болеем мы за красивый спорт, за красивую технику, но тем не менее у нас душа всегда болеет за своих. Какой бы чемпион ни был. Нам надо свою Родину любить, надо ценить свою Родину, надо за своих болеть. Если мы не будем за друг друга болеть, никто нас не поддержит. Поэтому — успехов».

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари. В соглавном бою турнира сразятся Гаджи Автомат Наврузов и Фернандо Родригес.

Также на этом турнире выступит звезда поп-ММА Артем Тарасов, который выйдет на ринг против Давида Хачатряна, чемпиона Армении по кикбоксингу. Четвертым боем станет схватка Ислама Муртазаева и Сергея Пономарева.

Источник: РЕН ТВ
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