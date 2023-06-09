Экс-претендент на титул UFC Мораес завершил карьеру в 35 лет — он побеждал Альдо и Стерлинга

Бразильский боец ММА Марлон Мораес объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. Об уходе он заявил после поражения от Габриэля Браги 8 июня на турнире PFL 4.

Проигрыш стал для бойца седьмым подряд. За свою карьеру Мораес был претендентом на титул в легчайшем весе, но уступил Генри Сехудо.

Среди других значимых достижений — победа над Жозе Альдо (решением) и победу над Алджамейном Стерлингом (нокаутом). За свою карьеру он провел 37 поединков — одержал 23 победы, потерпел 13 поражений и один бой завершился вничью.