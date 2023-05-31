Бувайсар Сайтиев: «Мне нравится борьба Чимаева. Он доминирует»

Сегодня, 19:15
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев признался, что впечатлен борцовскими навыками непобежденного бойца ММА Хамзата Чимаева.
«Знаю, что Хамзат Чимаев занимался борьбой, достаточно долго в юношеском возрасте, — сказал Сайтиев на подкасте Григория Дрозда (YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка»). — Его результаты показывают, что с его борьбой все в порядке. В борьбе он доминирует. У него был серьезный поединок с Бернсом. До его поединка с Бернсом — это для меня один боец. После поединка с Бернсом я уже к нему уважительно как к профессионалу отношусь. Борьба Хамзата Чимаеве мне нравится».
На счету Чимаева в ММА 12 побед и 0 поражений.