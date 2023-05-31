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Сегодня, 19:15

Бувайсар Сайтиев: «Мне нравится борьба Чимаева. Он доминирует»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев признался, что впечатлен борцовскими навыками непобежденного бойца ММА Хамзата Чимаева.

«Знаю, что Хамзат Чимаев занимался борьбой, достаточно долго в юношеском возрасте, — сказал Сайтиев на подкасте Григория Дрозда (YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка»). — Его результаты показывают, что с его борьбой все в порядке. В борьбе он доминирует. У него был серьезный поединок с Бернсом. До его поединка с Бернсом — это для меня один боец. После поединка с Бернсом я уже к нему уважительно как к профессионалу отношусь. Борьба Хамзата Чимаеве мне нравится».

На счету Чимаева в ММА 12 побед и 0 поражений.

Бувайсар Сайтиев
Хамзат Чимаев
UFC
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