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Сегодня, 18:30

Бувайсар Сайтиев про ММА: «Нужно ли воспитывать столько злых людей?»

Отдел единоборств «СЭ»
Бувайсар Сайтиев.
Фото «СЭ»
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Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев на подкасте Григория Дрозда (YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка») рассказал о своем отношении к ММА.

«Рыба выбирает, где глубже. Человек выбирает, где больше рыбы, — отметил Сайтиев. — Если человек идет в ММА — значит, он чего-то там хочет. Конечно, мне близка философия нашего вида спорта. Без нанесения травм, без увечий, без битья и так далее.

Да, я считаю, что исторически наш вид спорта — борьба... наверное, когда в каких-то племенах люди жили, они поняли, что им нужно тренироваться, физические навыки нарабатывать. И чтобы друг друга не калечить, наверное, выбирали такие методы. «Ты мне завтра на охоте понадобишься». Вот в этом плане и для общего развития ребенка борьба, наверное, гармонично способствует.

ММА, где можно бороться, бить, душить, все подряд, — это очень универсальный вид деятельности. Если говорить о его психологическом влиянии на массы — здесь вопрос: нужно ли воспитывать столько злых людей? Сейчас идет эпоха милитаризации, и этот вид спорта — он востребован. Нужны крепкие, жесткие мужчины, готовые драться, и на них должны воспитываться дети, готовые завтра воевать. Я эту позицию не разделяю. Я пацифист.

При том, что считаю, что мужчина должен быть сильным, должен уметь защитить свою семью и себя. Но пропагандировать насилие — вот это я не разделяю».

Бувайсар Сайтиев
UFC
ММА
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