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Сегодня, 09:35

Бывшему бойцу UFC грозит 30-50 лет тюрьмы за убийство своей девушки

Давид Хачатрян
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46-летний Фил Барони (16-19), известный по выступлениям в UFC, Bellator, One FC и Pride, был доставлен в государственную тюрьму в Тепике, Мексика.

Слушание по его делу начнется в понедельник, 9 января. Если вина Барони будет доказана, то ему грозит от 30 до 50 лет тюремного заключения, пишет журналист Карлос Контрерас Легаспи в Twitter.

Барони был арестован в начале января в Мексике по обвинению в убийстве своей девушки. В отчете полиции сказано, что Барони в состоянии алкогольного опьянения и наркотиков избил свою девушку до смерти.

Барони выступал в UFC с 2001 по 2005 год. Затем он ушел в Pride, но в 2009 вновь вернулся в UFC, где не выиграл ни одного боя.

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