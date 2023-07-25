Дональд Трамп: «Хабиб был фантастическим бойцом»

Бывший президент США Дональд Трамп высоко оценил карьеру экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Хабиб был великолепен, и похоже, что он, скорее всего, не вернется, но я спросил [президента UFC] Дану [Уайта] вчера вечером: «Где Хабиб? Вы собираетесь уговорить его вернуться?» Как бы то ни было, я считаю, что он был очень хорошим бойцом. Когда его отец умер, ему было что сказать, но я считаю, что он был фантастическим бойцом», — сказал Трамп в интервью Джима Нортона и Мэтта Серры.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (24-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.