Чарльз Оливейра: «Никогда не думал, что я, будучи из деревни, могу жить в Акапулько»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-9) напомнил, что достиг больших высот несмотря на то, что родом из бразильской провинции.

«Я никогда не думал, что парень, приехавший из деревни, может жить в Акапулько. Я благодарен Богу за все, чего я достиг. Никогда не оставляйте свою мечту, потому что мне удалось ее осуществить. Только взгляните, чего я достиг!» — написал Оливейра в соцсетях.

Чарльз Оливейра. Фото Соцсети

??Оливейра подерется с Бенилом Дариушем (22-4) 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.