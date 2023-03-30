Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 06:47

Иван Штырков подерется с Виктором Немковым 13 мая на RCC 15

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Российский тяжеловес Иван Штырков (22-2) проведет следующий бой против Виктора Немкова (32-8), брата чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова (15-2). Поединок состоится 13 мая на RCC 15 в Екатеринбурге. Это подтвердил Штырков у себя в соцсетях.

«И снова в деле», — прокомментировал анонс боя Штырков.

Штырков в прошлом бою одолел Асылжана Бахытжанулы (14-4) единогласным решением судей. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на RCC 13 в Екатеринбурге.

Немков одолел Степана Горшечникова (8-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 декабря 2022-го на ASI CHAMPIONSHIP 6 в Кемерово.

Вадим Немков
Иван Штырков
0
Читайте также
Жених певицы Адель — воротила из мира НБА. Продавал майки из багажника, а теперь дружит с Леброном
«Дискриминационное и антигуманное решение». Компромисс МОК о допуске россиян разозлил всех
В РФ установили новый порядок соцвыплат для проживающих за границей
В США выразили надежду на скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Госдеп США заявил о продолжении работы над сохранением ДСНВ
Хозяйка квартиры рассказала об убитой девушке на севере Москвы
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джош Эмметт и Илия Топурия подерутся 17 июня на UFC Fight Night