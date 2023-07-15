Чемпион AMC Fight Nigts может провести поединок против победителя гран-при «Наше Дело»

Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян прокомментировал возможный бой между чемпионом AMC Fight Nights Магомедом Сулумовым c чемпионом Гран-при «Наше Дело» до 70 кг.

«Магомед Сулумов одержал яркую победу и получил чемпионский пояс AMC Fight Nights. Он один из сильнейших бойцов в России легкой весовой категории. Мы вели переговоры по его участию в нашем Гран-при до 70 кг, но ввиду титульного боя в другой организации он не смог», — сказал Гулян.

В финале гран-при «Наше Дело» подерутся Александр Грозин и Магомед Кабардиев.