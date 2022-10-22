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Сегодня, 11:58

Волкановски: «У кого-то из пары Оливейра — Махачев проблемы с весогонкой»

Волкановски сообщил о проблемах с весогонкой в паре Оливейра — Махачев
Руслан Минаев

Чемпион UFC в полусреднем весе Александр Волкановски сообщил о проблемах с финальным этапом весогонки в титульном бою за звание чемпиона UFC в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

Сообщалось, что австралиец выступит в качестве замены в том случае, если кто-то из бойцов не сможет выступить на турнире UFC 280.

«В ночь перед взвешиванием нам позвонили и спросили, как дела с весогонкой. Они сказали не слишком много, но было очевидно, что у кого-то возникли проблемы.

Раньше такого, чтобы интересовались ночью ходом весогонки, не было никогда. А значит, у кого-то все шло не совсем гладко.

Сам я в это время уже спал, и мне рассказали об этом утром», — цитирует Волкановски The MacLife.

Вчера, 21 октября оба бойца уложились в вес 70,8 кг.

Поединок за звание чемпиона UFC в легком вес пройдет в ночь с 22 на 23 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется не ранее 23.00 мск.

31-летний Махачев идет на серии из 10 побед, его рекорд в ММА — 22-1, а 33-летний Оливейра — на серии из 11 побед, его рекорд — 33-8 (еще 1 бой признан несостоявшимся).

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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