Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Допинг

Сегодня, 12:26

Иржи Прохазка прошел 24 теста на допинг за один месяц

Давид Хачатрян
Telegram Новости

Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) был протестирован USADA в три раза чаще, чем любой другой боец из ростера UFC. Об этом сообщил журналист TSN Sports Аарон Бронстетер в Twitter.
«Опираясь на данные из истории тестов USADA, Иржи Прохазка предоставил 24 образца для тестирования на наркотики за последний месяц, — написал Бронстетер. — Это очень странно, поскольку второй по количеству сданных тестов боец предоставил семь образцов».
Прохазка подерется с Гловером Тейшейрой (33-8) 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США. В первом бою он победил бразильца удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

UFC
ММА
0
Читайте также
Скандал в американском бодибилдинге: спортсменки жалуются на сексуальную эксплуатацию
Секс-машина или болтун: легенда НБА Чемберлен утверждал, что у него было 20 тысяч женщин
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Власти Литвы подтвердили въезд Собчак в страну по паспорту Израиля
Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Генри Сехудо: «Махачев изобьет Волкановски»

Волкановски хочет подраться с Дариушем после боя с Махачевым