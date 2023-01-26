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Сегодня, 10:58

Алекс Перейра бросил вызов Джамалу Хиллу

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-1) отреагировал на слова чемпиона в полутяжелом весе Джамала Хилла (12-1), который сказал, что нокаутирует Перейру.

«Я слышал, Прохазка травмирован. Как насчет нокаутировать меня?» — написал Перейра в соцсетях.

Хилл победил Гловера Тейшейру (33-9) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 12 ноября 2022-го на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Алекс Перейра
UFC
ММА
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