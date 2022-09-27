Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

27 сентября, 10:25

Бой Фигередо и Морено может состояться 21 января 2023 года на UFC 283 в Бразилии

Давид Хачатрян

Четвертый поединок между действующим чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвесоном Фигередо (21-2) и временным чемпионом Брэндоном Морено (20-6) состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Об этом сообщил журналист Родриго Дель Кампо Гонсалес в Twitter.

Фигередо и Морено дрались трижды. В первом бою была зафиксирована ничья, во втором бою победу сабмишном в третьем раунде одержал Морено, а в третьем поединке бразилец победил единогласным решением судей.

Морено в прошлом бою одолел Кай Кара-Франса (24-10) в кровопролитном поединке на UFC 277. В третьем раунде Морено пробил Франсу печень, а потом добил. Бой состоялся 31 июля в Далласе, США.

Фигередо вернул себе титул чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории 22 января на UFC 270 в Анахайме, США. Бразилец единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) одолел Морено.

UFC
ММА
0
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Махачев обратился к Чендлеру: «Пожалуйста, заткнись»

Майкл Чендлер раскритиковал Махачева: «Он ни с кем не дрался»