Бой Фигередо и Морено может состояться 21 января 2023 года на UFC 283 в Бразилии

Четвертый поединок между действующим чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвесоном Фигередо (21-2) и временным чемпионом Брэндоном Морено (20-6) состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Об этом сообщил журналист Родриго Дель Кампо Гонсалес в Twitter.

Фигередо и Морено дрались трижды. В первом бою была зафиксирована ничья, во втором бою победу сабмишном в третьем раунде одержал Морено, а в третьем поединке бразилец победил единогласным решением судей.

Морено в прошлом бою одолел Кай Кара-Франса (24-10) в кровопролитном поединке на UFC 277. В третьем раунде Морено пробил Франсу печень, а потом добил. Бой состоялся 31 июля в Далласе, США.

Фигередо вернул себе титул чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории 22 января на UFC 270 в Анахайме, США. Бразилец единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) одолел Морено.