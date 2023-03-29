Чейл Соннен назвал главного злодея в истории UFC

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что Колби Ковингтон (17-3) в случае победы над чемпионом полусреднего дивизиона Леоном Эдвардсом (20-1) станет главным злодеем в истории спорта.

«Что произойдет, если Колби Ковингтон победит и станет чемпионом UFC? В таком случае он стал бы главным злодеем в истории спорта. Только подумайте, какие возможности для него откроются, если он станет чемпионом. Что он будет говорить СМИ? Какие интервью мы услышим? Это очень интересно», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Ковингтон в прошлом бою победил Хорхе Масвидаля (33-16) единогласным решением судей (50 — 44, 50 — 45, 49 — 46) в главном событии UFC 272. Турнир прошел 6 марта 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.