Алекс Перейра сказал, что Чимаев отказался с ним драться. Чимаев ответил

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-1) заявил, что Хамзат Чимаев (12-0) отказался драться с ним на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Об этом он сказал на The MMA Hour.

«Я подошел к своему менеджеру и сказал: «Слушай, я только что сильно согнал вес, я не могу войти в лимит среднего веса прямо сейчас. Передай UFC, что я вызываю его на бой в полутяжелом весе в Рио». Чимаев на это не согласился. Он большой парень, как и я. Давай сделаем бой в полутяжелом весе, чтобы мне не нужно было гонять до среднего. Мы предложили ему бой в Рио».

«Что за чушь, — ответил Чимаев в соцсетях. — Я просил их об этом бое в Бразилии. Фейковый пояс, фейковый тренер, фейковый боец».

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.