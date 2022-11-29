Блахович рассказал, что последним узнал о титульном бое с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-9) сообщил, что долго не мог поверить, что его поединок с Магомедом Анкалаевым (18-1) на UFC 282 пройдет за титул.

«В аэропорту я ловлю Wi-Fi, и мой телефон начинает вибрировать и звенеть. Я такой: «Что происходит?» — сказал Блахович на The MMA Hour. — Я понял, что что-то не то, потому что стал получать слишком много сообщений. В первую очередь я прочитал сообщение от своего менеджера. Мне пришлось прочитать сообщение четыре или пять раз, потому что я не верил в это. Я показал сообщение тренерам, и они подтвердили, что я получил титульный бой. Я был последним, кто об этом узнал».

Также поляк добавил, что он рад, что поединок с Анкалаевым продлится не три, а пять раундов.

«Для меня лучше провести пять раундов, чем три, потому что в них я себя чувствую лучше, — отметил Блахович. — Я рад, что так все сложилось. Я не помню, когда в последний раз проводил три раунда, поэтому мне было тяжело настроиться на этот бой».

Блахович и Анкалаев подерутся за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.