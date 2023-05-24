Чимаев: «Даже Криштиану Роналду спрашивает меня, кого я размажу в следующий раз»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев (12-0) заявил, что все фанаты единоборств ждут его поединка.

«У меня самое громкое имя среди тех, у кого нет титула чемпиона. Бои со мной приносят деньги и фанатов — отметил Чимаев на своем YouTube-канале. — Когда я дерусь, все с нетерпением ждут моего боя. Когда я дрался с Гилбертом [Бернсом], все ждали наш бой, хотя это было даже не главное событие. Даже Криштиану Роналду, легенда футбола, спрашивает меня, когда у меня бой, кого я размажу в следующий раз?. Если ты не продаешь билеты, ты не зарабатываешь деньги».

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.