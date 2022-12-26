Чимаев высмеял Алекса Перейру: «Он проиграл хрен знает кому»

Шведский полусредневес UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев (12-0) уверен, что ни матчмейкеры лиги, ни чемпион в среднем весе Алекс Перейра (7-1) не хотят, чтобы он подрался за титул в среднем весе.

«У Алекса Перейры рекорд 7-1, он проигрывал. Я никогда в жизни не проигрывал, а этот уступил хрен знает кому — парню, которого даже нет в UFC. Лига не хочет устраивать наш бой, этот [Перейра] тоже не хочет, что я могу поделать? Я просто хочу драться, не важно, с кем», — сказал Чимаев на своем YouTube-канале.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.