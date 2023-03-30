Дацик назвал четырех бойцов, с которыми хотел бы провести реванши

Российский боец Вячеслав Дацик рассказал о своих бывших соперниках, с которыми можно было бы устроить повторные поединки.

«Ле Банне — офигенный человек и офигенный боец. Я выходил по факту после свадьбы. Кто-то заразил, был первый COVID-19. Мы с женой две недели лежали с температурой и съели всю аптеку. Только за три дня до боя я согнал температуру и провел две легких разминочных тренировки. С такого боя по болезни не соскакивают. Кайфово было подраться против одного из лучших бойцов К 1. Предложат Евгения Орлова, почему нет? Много разговоров было про Андрея Орловского. Тоже можно. Хотел сделать реванш с Денисом Подолячиным», — приводит слова Дацика MMA.Metaratings.ru.

Дацик проведет бой с американцем Кевином Джонсоном на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча бойцов состоится 31 марта в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.