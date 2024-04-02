Дацик назвал Емельяненко крашеной версией Киркорова после отмены боя в Ural FC

Российский тяжеловес Вячеслав Дацик отреагировал на отмену боя-реванша с Александром Емельяненко.

«Только что мне позвонили и сообщили, что турнир 12 апреля не состоится. Очень расстроен, но надеюсь, что наш бой состоится, и эта крашеная версия, пародия на Филиппа Киркорова, ответит за свой навозный язык. Абубакар, тебе очень повезло, сама судьба тебя отвела от этого позорного нокаута за 13 секунд, который я очень хотел повторить», — сказал Дацик на видео, опубликованном в соцсетях.

Дацик и Емельяненко должны были подраться 12 апреля в турнире Ural FC 7 в Москве.

В их первом противостоянии по правилам бокса Дацик одержал победу нокаутом за 13 секунд.