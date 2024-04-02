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2 апреля, 16:36

Емельяненко ответил Дацику: «Петр I рыжих менял на гвозди»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Тяжеловес Александр Емельяненко отреагировал на слова Вячеслава Дацика.

Ранее Дацик назвал Емельяненко крашеным Филиппом Киркоровым и выразил надежду, что боец «ответит за свой навозный язык».

«Петр I рыжих менял на гвозди, потому что рыжий есть шельма, а бог шельму метит. Тарзан (Рыжий Тарзан, прозвище Дацика. — Прим. «СЭ»), предлагаю тебе смениться на гвозди, хоть пользу какую-то принесешь, не будешь языком своим бестолковым чушь всякую нести в интернете, принесешь пользу строительству, хоть что-то полезное. Ну а тебя он, как шельму, пометил отсутствием мозгов», — ответил Емельяненко в соцсетях.

Емельяненко и Дацик должны были подраться 12 апреля на Ural FC 7 в Москве, но турнир отменили.

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