Емельяненко ответил Дацику: «Петр I рыжих менял на гвозди»

Тяжеловес Александр Емельяненко отреагировал на слова Вячеслава Дацика.

Ранее Дацик назвал Емельяненко крашеным Филиппом Киркоровым и выразил надежду, что боец «ответит за свой навозный язык».

«Петр I рыжих менял на гвозди, потому что рыжий есть шельма, а бог шельму метит. Тарзан (Рыжий Тарзан, прозвище Дацика. — Прим. «СЭ»), предлагаю тебе смениться на гвозди, хоть пользу какую-то принесешь, не будешь языком своим бестолковым чушь всякую нести в интернете, принесешь пользу строительству, хоть что-то полезное. Ну а тебя он, как шельму, пометил отсутствием мозгов», — ответил Емельяненко в соцсетях.

Емельяненко и Дацик должны были подраться 12 апреля на Ural FC 7 в Москве, но турнир отменили.