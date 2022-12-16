Дацик единогласным решением судей победил Шульского в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

16 декабря в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Вячеслав Дацик провел поединок против Павла Шульского.

По итогам трех раундов победу единогласным решением судей одержал Дацик.

Вячеслав Дацик — российский боец смешанного стиля, боксер (тяжелый вес). Крайний бой спортсмена состоялся 10 декабря 2022 года в схватке с Ильясом Якубовым. В этом бою Вячеслав Дацик потерпел поражение единогласным решением судей.

На счету 41-летнего Дацика на данный момент 7 побед и 7 поражений в ММА.

Павел Шульский — российский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжелом весе. Предыдущая схватка была проведена 27 мая этого года, его противником был Брюс Хлебников. В этом бою Павел Шульский одержал победу техническим нокаутом.

У 33-летнего Шульского 6 побед, 4 поражения и одна ничья в ММА.

Основной кард турнира возглавляет бой Александра Емельяненко и Святослава Коваленко.