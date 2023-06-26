Дана Уайт: «Все будут смотреть бой между Маском и Цукербергом»

Глава UFC Дана Уайт высказался на счет потенциального поединка по смешанным единоборствам между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Этот бой —? не фальшивка. Фальшивка — это когда парни из MMA идут в бокс и проигрывают на ринге. Мы это уже видели и знаем, чем это заканчивается. Этот бой будет между двумя самыми влиятельными и богатыми парнями в мире. Кто победит? Кто видел это раньше? Никто! Более того, это бой-кроссовер, который будет смотреть буквально каждый!» — приводит слова Уайта MMA Mania.

Ранее Маск и Цукерберг написали в соцсетях, что готовы подраться друг с другом в октагоне.