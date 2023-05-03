Джон Джонс: «Самое сильное наслаждение я получил, когда нокаутировал Кормье»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) признался, что самая приятная победа в карьере — это победа над бывшим чемпионом в двух весовых категориях Даниэлем Кормье (22-3) на UFC 214.

«Самое сильное наслаждение я получил, когда нокаутировал Даниэля Кормье, — сказал Джонс Sporting News. — Этот бой значил для меня больше, чем что-либо другое. У меня и у него была серьезная подготовка к бою, фанаты были в восторге, он был одним из самых лучших бойцов в мире, а я был единственным парнем, который когда-либо побеждал его, и это очень много значило для нас обоих».

Джонс нокаутировал Кормье в третьем раунде в 2017 году на UFC 214. Поединок позже был признан несостоявшимся, потому что Джонс провалил тест на допинг.