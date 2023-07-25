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Джон Джонс: «15 лет я слышу, как кто-то надерет мне задницу. Я все еще непобежденный, но уже с седыми волосами»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) ответил Тому Аспиналлу (13-3), который заявил, что хочет побить его.

«Победители сосредоточиваются на победе, неудачники — на победителях. Я слышу одно и то же от разных людей уже около 15 лет. Здорово быть тем парнем, о котором все мечтают. Иногда мне кажется, что я попал в дежавю, что каждый будет тем парнем, который надерет мне задницу.

А в это время я здесь, непобежденный, с лицом, на котором полно седых волос.
В половине случаев те, кто говорит больше всего гадостей, в итоге даже не выигрывают свой следующий бой. Я долгое время был в этой игре. За эти годы я понял, что не стоит так быстро набирать обороты. Оставайся здесь, стабильно побеждай, как я. А потом говори свое дерьмо», — написал Джонс в Twitter.

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Том Аспиналл
UFC
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