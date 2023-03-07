Джон Джонс стал первым номером рейтинга pound-for-pound

Сегодня, 10:15
Новый чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) поднялся на первую строчку рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории.
До Джонса лидером рейтинга P4P был австралиец Александр Волкановски, который является чемпионом в полулегком весе.
Чемпион легкового дивизиона Ислам Махачев (24-1) опустился на третью строчку.
Джонс победил удушающим приемом в первом раунде Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе.
Бой проходил 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.