Джон Джонс стал первым номером рейтинга pound-for-pound

Новый чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) поднялся на первую строчку рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории.

До Джонса лидером рейтинга P4P был австралиец Александр Волкановски, который является чемпионом в полулегком весе.

Чемпион легкового дивизиона Ислам Махачев (24-1) опустился на третью строчку.

Джонс победил удушающим приемом в первом раунде Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе.

Бой проходил 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.