Перри — о драке с Исмаиловым: «Я назвал его с****, а они подумали, что я тронул его мать»

Экс-боец UFC американец Майк Перри прокомментировал потасовку с россиянином Магомедом Исмаиловым.

Ранее во время пресс-конференции в студии РЕН ТВ Перри и Исмаилов столкнулись головами, устроив потасовку.

«Они пригласили сюда тяжеловеса, который, очевидно, на стероидах, и у него были проблемы со мной по определенным причинам из-за того, что слышал обо мне в интернете, — сказал Перри «СЭ». — Я не знаю. Или же он пытается раскрутить бой. Им нравится идея проведения моего боя тут, и это то, что он сказал. Он столкнулся со мной головой, и у них неспроста красная линия».

«Итак, я оттолкнул его, чтобы он не прикасался головой, потом началось веселье: случилась потасовка. По-моему, я ударил его ладонью в области шеи. Я назвал его с***й... Несколько людей подумало, что я что-то сказал про его мать, и они накинулись на меня. Хорошо, что Алекс был тут со мной. Оппонент Алекса также накинулся, он оказался сзади меня. Они начали: «Не трогай мать», и я ответил, что ничего не сказал про мать».

Перри прилетел в Россию в роли секунданта бойца Алекса Николсона, который 30 сентября проведет бой против Вагаба Вагабова. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

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