Диллиан Уайт: «Нганну — хороший боец, но в его игре много дыр»

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-3) заявил о желании подраться с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3) на ринге и в клетке.

«Я бы с удовольствием с ним подрался, — сказал Уайт Sky Sports. — Он чемпион, опасный парень, но я думаю, что я бы его побил. Это был бы очень интересный бой, потому что у нас обоих есть опыт в боевых искусствах, и он готов погрузиться в глубокие воды, сразиться с кем-то вроде меня. Этот бой вызвал бы большой интерес и привлек внимание фанатов, потому что он чемпион UFC, который встретится с таким топовым тяжеловесом, как я. Эти парни понимают, что в боксе можно заработать больше денег, чем в ММА.

Было бы здорово стать чемпионом в двух видах спорта. Это то, что я хочу сделать, поэтому я понимаю его стремление перейти в бокс. Многие боксеры вызывают бойцов MMA, чтобы избить их на боксерском ринге. Но где ваша смелость, когда вас вызывают на бой по правилам MMA? Я бы с удовольствием сразился с ним и на ринге, и в клетке.

Гораздо легче нокаутировать людей в 4-унцовых перчатках, у которых почти нет набивки. Сможет ли он [Нганну] сделать то же самое в 10-унцовых боксерских перчатках? Лично я знаю, что смогу.

Очевидно, что он хороший боец, он силен, но в его игре есть много дыр. Его удары заранее видны. В ММА такой стиль работает, потому что у тебя маленькие перчатки и тебе просто нужно попасть куда угодно, чтобы нанести урон. Но это бокс. Здесь нужны навыки и тайминг. Он не может просто выйти и начать драться, думая, что сможет оформлять нокауты налево и направо. Парень, стоящий перед ним, может заставить его промахиваться».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

