Евгений Гончаров рассказал, с кем не хотел бы провести ближайший поединок

Бывший чемпион ACA в тяжелой весовой категории Евгений Гончаров после победы над Алиханом Вахаевым заявил, что хочет подраться с кем-то кроме Вахаевых.

«Мухумат Вахаев с победой не поздравлял. Не видел его. Трилогию с ним лучше провести с финале. Если мы встретимся в полуфинале — это бред. Мой послужной список будет выглядеть — Вахаев, Вахаев, Вахаев. Не хочу. Мне без разницы, с кем драться, но неужели в лиге больше никого нет кроме Вахаева. Пока нет сетки полуфиналов, как руководителям понравятся, так и поставят», — сказал Гончаров MMA.Metaratings.ru.

17 марта на турнире ACA 154 в четвертьфинале Гран-при в тяжелом весе чемпион дивизиона Евгений Гончаров победил Алихана Вахаева единогласным решением судей и стал новым чемпионом ACA в тяжелом весе.

В конце декабря 2022 года Гончаров победил Мухумата Вахаева в реванше. Их первый бой состоялся 2020 года.