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Сегодня, 21:51

Гаджиев предполагает, что в силу возраста победит Ершов в поединке с Александром Емельяненко

Виктория Кравченко
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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что боец Евгений Ершов победит в поединке с Александром Емельяненко в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Да, мастерство когда-то было в разы выше, чем у Жени. Но Женя молодой, здоровый и голодный до побед», — цитирует Гаджиева РЕН ТВ.

26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера встретятся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1101626-golodnyi-do-pobed-gadzhiev-postavil-na-pobedu-ershova-nad-emelianenko
Александр Емельяненко
Евгений Ершов
Камил Гаджиев
ММА
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Гаджиев считает, что Олейник победит Томпсона в ближайшем поединке