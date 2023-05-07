Гаджиев предполагает, что в силу возраста победит Ершов в поединке с Александром Емельяненко

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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что боец Евгений Ершов победит в поединке с Александром Емельяненко в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Да, мастерство когда-то было в разы выше, чем у Жени. Но Женя молодой, здоровый и голодный до побед», — цитирует Гаджиева РЕН ТВ.
26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера встретятся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.