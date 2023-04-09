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Сегодня, 14:22

Гаджиев: «Если Вахитов — профан в борьбе, то у него нет шансов добиться существенных успехов в ММА»

Алина Савинова
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на заявления Артема Вахитова о возможном переходе в ММА.

«Заявления Вахитова о готовности перейти в ММА — это просто заявления, не более того. Любой боец экстра-класса, такой, как Вахитов, имеет право на такие заявления. Но что за этим стоит? Например, Минееву понадобилось несколько лет, чтобы перестроиться, а ведь Артем уже не мальчик. К тому же непонятно, что у Вахитова с борьбой. Боролся ли он в детстве, как у него с защитой? Если он в этом деле полный профан, то у него нет шансов вырасти и добиться существенных успехов за 2-3 года. Если же он боролся в детстве, а так часто бывает, то почему бы и нет», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Вахитов — российский тайский боксер и кикбоксер. Он является многократным чемпионом мира и Европы, бывшим чемпионом Glory в полутяжелом весе. Ранее спортсмен заявил о том, что рассматривает возможность дебюта в смешанных единоборствах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kamil-gadzhiev-esli-vakhitov-profan-v-borbe-to-u-nego-ne-budet-shansov-v-mma-241933/
Гаджи Гаджиев
ММА
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