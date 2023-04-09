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Сегодня, 15:45

Арышев: «Если бой между Чимаевым и Рахмоновым состоится, то в партере у Хамзата будет небольшое преимущество»

Алина Савинова
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Боец смешанного стиля Дмитрий Арышев поделился мыслями о возможном поединке между представителем Швеции Хамзатом Чимаевым и казахстанцем Шавкатом Рахмоновым на одном из ближайших турниров UFC.

«Если такой бой состоится, то шансы на победу будут равные: 50 на 50. Оба бойца довольно впечатляющие, универсальные. Но, кажется, что в борьбе Чимаев лучше. В партере у Хамзата будет небольшое преимущество. Я бы с удовольствием посмотрел их поединок. К тому же, они уже сами начали раскачивать бой, подкалывают друг друга, задевают в соцсетях, в какой-то степени даже переходят на оскорбления. Личный момент будет присутствовать», — цитирует Арышева MMA.Metaratings.ru.

На счету Чимаева в ММА 12 побед в 12 поединках. Рахмонов за карьеру одержал 17 побед, все досрочно.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/aryshev-esli-boi-chimaeva-i-rakhmonova-sostoitsya-to-u-khamzata-budet-preimushestvo-v-partere-241954/
Хамзат Чимаев
Шавкат Рахмонов
ММА
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