Арышев: «Если бой между Чимаевым и Рахмоновым состоится, то в партере у Хамзата будет небольшое преимущество»

Боец смешанного стиля Дмитрий Арышев поделился мыслями о возможном поединке между представителем Швеции Хамзатом Чимаевым и казахстанцем Шавкатом Рахмоновым на одном из ближайших турниров UFC.

«Если такой бой состоится, то шансы на победу будут равные: 50 на 50. Оба бойца довольно впечатляющие, универсальные. Но, кажется, что в борьбе Чимаев лучше. В партере у Хамзата будет небольшое преимущество. Я бы с удовольствием посмотрел их поединок. К тому же, они уже сами начали раскачивать бой, подкалывают друг друга, задевают в соцсетях, в какой-то степени даже переходят на оскорбления. Личный момент будет присутствовать», — цитирует Арышева MMA.Metaratings.ru.

На счету Чимаева в ММА 12 побед в 12 поединках. Рахмонов за карьеру одержал 17 побед, все досрочно.