Джастин Гэтжи: «Надеюсь, Оливейра побьет Махачева»

Сегодня, 12:50
Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (23-4) сообщил, что он будет переживать за Чарльза Оливейру (33-8) в бою с Исламом Махачевым (22-1).
«Основной задачей Оливейры будет не попасться на болевой от Махачева, — сказал Гэтжи в интервью LowKick MMA. — Если он не попадется, то пролежит на спине три раунда, может больше. Тогда Махачев выиграет решением судей. Скорее всего, так и будет. Но если вы вспомните бой Камару Усмана, то поймете, что в ММА может случиться всякое.