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Сегодня, 15:10

Гилберт Бернс — о том, как быть верным мужем: «Выбирайте жену не по внешности, а с доброй душой»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Бернс с женой Бруной.
Фото Соцсети
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Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс в интервью «СЭ» рассказал, как ему удается быть верным мужем своей супруге.

— Я смотрю ваши влоги и всегда восхищаюсь тем, какая у вас крепкая семья, какая особенная связь с вашей женой Бруной. Могли бы вы дать совет молодым парням, как оставаться верным мужем, не засматриваться сильно на других девушек?

— Мы не выбираем родителей, не выбираем братьев, но жену мы всегда можем выбрать, всегда можем подумать над этим: «Окей, вот эта мне нравится». Поэтому, когда выбираешь, выбирай хорошую девушку. Не только по внешнему виду, но и по внутренним качествам. Ту, у которой добрая душа, которая любит тебя, которая сделает все ради тебя, как Бруна делает ради меня. И я делаю ради нее.

Меня все в ней устраивает, она красивая, она помогает мне с воспитанием детей, помогает с моей карьерой, делает все для меня, мне не нужна другая женщина. Я люблю ее, она единственная. И я христианин, я верю в Бога, и, когда женился на ней, сказал, что она будет единственной. И я верен этому слову. Молодому парню я могу дать совет — выбирай девушку мудро, не сумасшедшую какую-то, всю такую яркую, а ту, у которой хорошая душа. И тогда все у тебя получится.

В ночь на 9 апреля Бернс подерется с Хорхе Масвидалем на UFC 287 в Майами.

Полностью интервью Бернса «СЭ» читайте здесь

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