Гилберт Бернс: «Когда-то у Альдо было очень сильное джиу-джитсу, он побеждал трехкратного чемпиона ADCC»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о джиу-джитсу раннего Жозе Альдо.

«Мы много работали с Альдо, но это было очень давно, 2004-2005 годы. Я точно не помню, но мне кажется, я тоже переводил его пару раз. Я тогда был синим поясом по джиу-джитсу, он — пурпурным, он был сильнее меня. Его джиу-джитсу было просто отличным, отличным. Он пару раз победил Кобринью, трехкратного чемпиона ADCC, победил Бруно Фразатто, одного из лучших джитсеров в полулегком весе своего времени.

Он был очень-очень хорошо в джиу-джитсу, но влюбился в ударку. Когда он начал работать с Педро Риззо, он теперь хотел только бить лоукики и боксировать, он был очень атлетичен для ударки. У него по-прежнему хорошее джиу-джитсу, но... ударка забрала его внимание. Он был очень силен, стал чемпионом мира, чемпионом Бразилии. По коричневым поясам он побил просто всех подряд. Я помню его победы над Фразатто и Кобриньей".

В ночь на 9 апреля Бернс подерется с Хорхе Масвидалем на UFC 287 в Майами.

Полностью интервью Бернса «СЭ» читайте здесь