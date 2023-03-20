Дана Уайт рассказал, чего ожидал от Усмана в бою с Эдвардсом: «Он поступил с точностью до наоборот»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что ожидал от экс-чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана (20-3) в трилогии с чемпионом Леоном Эдвардсом (21-3) больше борьбы.

«Я ожидал от Усмана гораздо больше борьбы, чем увидел, — сказал Уайт на пресс-конференции UFC. — И когда он пытался бороться, очевидно, Леон проделал отличную работу, особенно если сравнивать с первым боем. Думаю ли я, что Усман был зажат? Да. Я предполагал, что он будет очень осторожен. Я думал, что он все время будет проходить в ноги. А он поступил с точностью до наоборот. Он сделал лишь пару попыток прохода в ноги».

Эдвардс победил Усмана в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.