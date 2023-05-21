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Сегодня, 08:59

Дана Уайт: «Я слышал, что PFL привлекает деньги с Ближнего Востока, чтобы купить Bellator»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции высмеял идею лиги PFL купить лигу Bellator.

«Я слышал, что они [PFL] сейчас привлекают деньги, 280-300 миллионов долларов с Ближнего Востока... Я не знаю, кто, черт возьми, даст им 280 миллионов долларов, но я слышал, что они покупают Bellator! То есть вы — организация, которая тратит деньги впустую, у вас нет рейтингов и вы не продаете билеты, и вы собираетесь собрать 280 миллионов долларов, чтобы купить компанию, которая также прожигает деньги, не продает билеты и не имеет рейтингов? По-моему, это звучит просто гениально!».

Ранее в сети ходили слухи, что PFL покупает Bellator, однако подтверждения со стороны официальных представителей лиг они не получили.

Дана Уайт
ММА
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