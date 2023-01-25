Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:32

Хабилов: «Между Хабибом и Амосовым есть большая разница»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

36-летний российский полусредневес Рустам Хабилов (24-4) считает, что чемпиона полусреднего веса Bellator Ярослава Амосова (26-0) нельзя сравнивать с экс-чемпионом UFC в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым (29-0). Об этом Хабилов сказал в интервью «СЭ».

— Ты видел бои Амосова? Его достаточно давно стали называть украинским Хабибом. У него же рекорд то ли 26-0, то ли 27-0.

— Что-то схожее есть. Но, конечно, большая разница между Хабибом и Амосовым. Если будет [против него] тот, кто ноги хорошо защищает, в борьбе разбирается, Амосову будет тяжело его валить. А так он, конечно, вяжет все время, прилипает. У него хорошая выносливость.

— Но он не Хабиб.

— Нет, конечно.

— Хабиб — это прямо супертоп.

— Конечно. Мы же прекрасно знаем, что такого контроля, такого грэпплинга, такой борьбы ни у кого не было. В ударе он [Нурмагомедов] таких, как Макгрегор, ронял в нокдаун. Нельзя сравнивать их.

Хабилов подерется с Джалилом Уиллисом (16-4) 31 марта на Bellator 293 в турнире в Темекула, США.

Читайте также
Россия в УЕФА: пока плейОFF. Возвращение в евротурниры не будет простым
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
Подозреваемый в педофилии психолог упал с крыши во время задержания и погиб
Рогов: планы ВСУ осуществить широкое наступление в Запорожской области сорваны
Антонов рассказал о последствиях приема Украиной американских танков Abrams
Фрегат «Адмирал Горшков» провел учение по применению гиперзвукового оружия
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Рустам Хабилов: «Джонс в зале танцевал лезгинку и говорил: «Я дагестан-гангстер!»

Хабилов: «Для Махачева повалить Волкановски будет несложно. Маленьких бросить легче»